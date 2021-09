100 nieuwe jobs bij aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Wielsbeke: "Veel vraag naar gezondere frietjes"

De nieuwe productielijn zal pas klaar zijn tegen de lente. Maar het bedrijf gaat nu al op zoek naar 100 nieuwe medewerkers. Nu werken er in Wielsbeke zo'n 260 mensen. Dankzij de nieuwe lijn zal Agristo meer kunnen produceren, want de vraag naar frieten stijgt wereldwijd. De Europese consument is steeds op zoek naar innovatie en nieuwe producten.

Maar er worden ook steeds meer soorten frieten gemaakt en dat kan niet op alle productielijnen. Ward Claerbout van Agristo: "Vroeger was het simpel: mensen wilden gewoon frietjes. Nu is er vraag naar gezondere producten, zoals frietjes die je kan afbakken in de oven en toch krokant blijven. Er zijn ook frietjes op basis van andere grondstoffen, zoals zoete aardappel. Om die te kunnen maken, zijn er nieuwe technologieën en processen nodig en dus ook extra mensen."