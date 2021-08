North Sea Port onderzoekt hoe wijdverspreid ijzeretende bacterie die boten sneller doet roesten is in havengebied

North Sea Port, dat is de fusiehaven van Gent en Terneuzen, is ongerust sinds zij weet heeft van de corrosie in de jachthaven van Zelzate: "We willen weten wat de oorzaak is van die bacterie, hoe ver die is verspreid en wat dat betekent voor de schepen, maar ook voor de haveninfrastructuur zoals damplanken langs de kanaalbedding", zegt Johan Bresseleers van North Sea Port. "Daarom gaan we met de Vlaamse overheid rond de tafel zitten om dit probleem aan te pakken."