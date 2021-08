Een massa festivals, noorderlicht in Antwerpen én wandelen met Sien Eggers: weekend vol cultuur met deze tips 

Het gratis stadsfestival Maanrock in Mechelen is een zekerheid eind augustus. Dit jaar in een aangepaste formule: “Maanrock in het park”. Het festival wijkt van het stadscentrum van Mechelen uit naar verschillende kleinere locaties (onder meer de Kruidtuin) waar minder volk is toegelaten, om de bezoekers beter te spreiden.



In de categorie “uitstel maar geen afstel”: het gratis wereldfestival Sfinks Mundial XL in Boechout, dat normaal eind juli wordt georganiseerd. De organisatie koos het zekere voor het onzekere, met succes. Ook Gladiolen in de Kempense gemeente Olen is uitgesteld, van eind mei naar eind augustus. Onder de naam Gladiolen Oogst zijn er nog tot zondag concerten voor 2.000 bezoekers.