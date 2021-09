Wereldtop van padelspelers aanwezig in Knokke-Heist. Sabine Appelmans: We zullen een lesje krijgen, maar gaan ervan genieten"

Opvallend is het prijzengeld dat in Knokke-Heist wordt betaald: er valt 12.000 euro te verdienen in... bitcoins, dat is een virtuele munt. Sabine Appelmans: "Eén van de hoofdsponsors is Bit4You. Zij betalen de spelers in cryptomunten. Dat is nieuw, uniek zelfs in de wereld. Maar de sport is ook nieuw, dus het past wel bij elkaar."

(lees verder onder de foto)