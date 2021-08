Radicaal-rechtse leider Heinz-Christian Strache is veroordeeld tot 15 maanden cel wegens corruptie in Oostenrijk

Aanleiding was een video die in het geheim gemaakt was toen een vrouw die zich in het buitenverblijf van Strache op het Spaanse eiland Ibiza voorstelde als de nicht van een belangrijk Russische oligarch. In dat gesprek waar ook een andere topman van de FPÖ aanwezig was, beloofden de twee Oostenrijkers de "Russin" om haar een belangrijk contract toe te spelen. In ruil zou de familie van de vrouw dan een Oostenrijkse krant overnemen en gunstige berichten over de FPÖ verspreiden.

In werkelijk was de vrouw een actrice die het gesprek in het geheim liet filmen, waarna de video in de media belandde.