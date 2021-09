Ravels geeft alle kinderen van het 5de en 6de leerjaar gratis laptop: "Belangrijk om de digitale kloof te verkleinen"

Voor dit schooljaar gaat het om zo’n 300 laptops die de gemeente begin september zal uitdelen aan kinderen van 10 à 11 jaar. Dat kost Ravels iets meer dan 180.000 euro, maar is volgens burgemeester Walter Luyten geen weggegooid geld. "Tijdens de voorbije coronaperiode hebben we gemerkt dat niet iedereen over dezelfde digitale middelen beschikt. Dat heeft ons doen nadenken, en daarom komen we nu met dit initiatief."

De kinderen kunnen de laptops op school, maar ook thuis gebruiken, zonder dat ze die nadien nog moeten teruggeven. Goed om de digitale ontwikkeling van de kinderen te bevorderen, "maar het doet ook de digitale kloof verkleinen", denkt Luyten. "Niet in elk gezin hebben kinderen immers een (eigen) laptop. Soms is er maar één laptop die ook moet gebruikt worden voor telewerk van de ouders, gaming van broers en zussen,... ook dan is een extra laptop broodnodig."

In de tweede week van september worden alle laptops aan de leerlingen overhandigd. Het project loopt al zeker tot het einde van deze legislatuur en staat los van de subsidies van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voor de digitalisering van het onderwijs.