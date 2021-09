Silobrand in industriepark Heernisse in Diksmuide: "Gelukkig geen gevaar voor omwonenden"

De brandt woedt in het industriepark Heernisse in Diksmuide bij pvc-recyclagefabriek Deceuninck Compound. Pvc-korrels zijn er aan het smeulen in een silo. De brandweer kan de brand maar moeilijk bereiken.

De brandweer werd al om 6.15 uur opgeroepen. De oorzaak van de brand is onduidelijk. Er werd gevreesd voor de vorming van bijtende stoffen. Een adviseur kwam ter plaatse om de situatie in te schatten. Kristof Louagie van brandweerzone Westhoek: “De eerste metingen tonen aan dat er geen concentraties bijtende stoffen zijn aan de buitenzijde van het bedrijf. Er is geen gevaar voor omwonenden en andere bedrijven in de buurt. We volgen de situatie verder op".

Alles is onder controle, maar de brandweer zal nog enkele uren bezig zijn om de brand helemaal te doven. 3 mensen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.