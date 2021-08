Komt er een nieuwe "war on terror"? En welke rol kan of moet het Westen nog spelen in Afghanistan?

De Graaf merkt op dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel nu praat met de Russische president Vladimir Poetin. Die heeft een alliantie met Centraal-Aziatische landen ten noorden van Afghanistan en kan dus invloed uitoefenen. "Dus misschien heel even terug naar de een beetje 19e eeuwse geopolitiek met akkoorden over kleine concrete stappen en de grote taal achterwege laten".

Bij die diplomatie passen volgens De Graaf ook akkoorden met de taliban, maar dan moet je als Westen ook weten wat je wil. "Je moet nu niet gaan praten over wederopbouw, democratie en mensenrechten, want dat heeft geen zin, wel over tactische zaken zoals welke mensen moeten daar gered worden". Dat is mogelijk, want de taliban willen enkel de macht in Afghanistan en daar hun patriarchale maatschappij herinrichten en het Westen heeft al akkoorden met de taliban gesloten. Dat is anders dan IS dat globale pretenties heeft en met geweld een wereldwijd "kalifaat" wil oprichten. Al Qaeda zit daar volgens De Graaf wat tussenin, want heeft wel banden met de taliban, maar heeft zich nog niet echt uitgesproken.

Tegelijk waarschuwt De Graaf dat zich een gelijkaardig scenario als in Afghanistan dreigt af te spelen in de Sahel in Noord-Afrika met landen als Mali, Tsjaad, Niger en Nigeria. Ook hier wijst ze een groot ideologisch conflict af, maar moeten we kijken naar de regionale machtsconflicten in die gebieden.