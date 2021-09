Theaterwandeling vertelt 100 jaar oude verhaal van Kortrijkse schouwburg

De theaterwandeling staat gepland tot en met 12 september en is er voor iedereen. Met een gids wandel je in groepjes van 8 door het gebouw. Onderweg maak je heel wat magische momenten mee, afgewisseld met verhalen en anekdotes uit het verleden. “Maar ook de toekomst krijgt een plaats in dit verhaal”, zegt Alexander Ververken. “Binnenkort wordt een masterplan voorgesteld door de stad Kortrijk om het oude gebouw een grondige facelift te geven. Een project dat voor het einde van 2024 moet zijn afgewerkt. Nu is het écht het moment om via Schouwburgland een kijkje te nemen achter de schermen van onze schouwburg en de machine te ontdekken die het nu al 100 jaar draaiende houdt.”