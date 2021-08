Verwaarsloosde paarden gevonden in afgelegen weide Humbeek: "Een paard gestorven, twee andere vel over been"

De twee zieke paarden worden nu verzorgd in een paardenasiel. "Het is inderdaad bij ons dat de twee paarden werden binnengebracht", vertelt Marina Tondeleir van paardenasiel The Old Horeses Lodge. "De twee paarden zijn veel te mager, ze wegen te weinig en dat is van ver zichtbaar. Je ziet de ribben, de heupbeenderen steken er uit. Het is triestig. De andere paarden waren helaas nog net te goed om mee te nemen voor verzorging. Maar het is ook kantje-boordje. De meesten hebben niet veel overschot. Dus daar zal dringend iets moeten gebeuren of wij staan daar binnen de kortste keren terug om ze ook mee te nemen naar het asiel."