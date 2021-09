Tienen maakt zich klaar voor muziekfestival Factory of Sweetness: "Na twee jaar eindelijk weer Rock&Roll"

Factory of Sweetness werkt met het Covid Safe Ticket. "Festivalgangers moeten ingeënt zijn of een negatieve coronatest kunnen voorleggen", zegt Kestens. "Ze komen binnen langs de hoofdingang van de suikerfabriek, dat is een lange weg tot aan het podium. Iedereen zal dus met voldoende afstand kunnen aanschuiven zonder te drummen. En de mensen kunnen ook comfortabel naar de optredens kijken, er zal voldoende ruimte zijn want we voorzien 1 m² per persoon."