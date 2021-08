Gent verlengt verbod op geluidsboxen en glasgebruik tot eind 2021

"Tijdens corona kregen we heel veel klachten van overlast door draagbare luidsprekers in de stad. Ik heb de politie dan de mogelijkheid gegeven om deze luidsprekers tijdelijk in beslag te nemen", vertelt burgemeester van Gent Mathias De Clercq (Open VLD). "Zo is meteen een einde gemaakt aan de geluidsoverlast."