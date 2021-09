Mysteries ontrafeld: Waarom luiden elke avond de kerkklokken over het moeras van Halen

Dat Halen altijd een natte plek geweest is, bevestigt Tom Moors. Verschillende waterlopen, De Velpe, de zwarte Beek, de Demer komen er samen, en als het wat meer regent, loopt het al snel over. Vroeger had je het Halens Broek, het moeras dus, dat in de winter altijd onder stond. “We maakten dan zelf een slee van een oude kast en wat ijzerdraad. En daarmee konden we bijna tot in Diest glijden”, zegt Moors.

Ondertussen is het hele broek opgehoogd en staat er een industrieterrein. Van de moerassen blijft er bijna niets meer over. Maar nat is het nog altijd. Bij de zware regenval in juli, liep Halen onder. Twee maanden later is het nog niet helemaal droog en is het duidelijk hoeveel schade de overstromingen aangericht hebben. In de huizen maar ook in de tuinen. Planten sterven af omdat ze te lang met hun voeten in het water gestaan hebben.