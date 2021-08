Welke invloed heeft deeltijds werken voor mijn pensioen? Mypension.be rekent het voor je uit

Welke invloed heeft mijn nieuwe job op mijn pensioenbedrag, weze het als werknemer, zelfstandige of ambtenaar? Welke gevolgen heeft een wijziging van mijn beroepssituatie (bijvoorbeeld deeltijds of opnieuw voltijds werken)? Als je meer of minder gaat verdienen, kan je je nieuwe loongegevens en andere voordelen in de simulator invoeren en je nieuwe vooropgestelde pensioenbedrag te zien.