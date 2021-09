Wielrenner Tim Celen wil medaille op Paralympische Spelen: "Gewoon focussen op mezelf en dan mijn best doen"

Tim Celen uit Ham is een van de medaillekandidaten voor ons land op de Paralympische Spelen in Tokio. Volgende week komt hij met zijn driewieler in actie in de tijdrit en in de wegrit. De afgelopen jaren stapelde Celen de medailles al op. "In de wegrit ben ik altijd een stuk beter, maar ik moet gewoon focussen op mezelf en mijn best doen en zien hoe de koers loopt."