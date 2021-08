Kustvastgoed steeds populairder bij investeerders en tweedeverblijvers: Knokke en Oostende meest in trek 

Wonen of verblijven aan de Belgische kust wordt steeds populairder. Dat blijkt uit de nieuwe Kustbarometer van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Tijdens de eerste jaarhelft van 2021 werden maar liefst 47,5 procent meer kustwoningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Al is die vergelijking een beetje misleidend, want in het voorjaar van 2020 kwam de vastgoedmarkt even stil te liggen door de coronacrisis. In vergelijking met de eerste helft van 2019 bedraagt de stijging nog 38,8 procent.