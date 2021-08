Goed nieuws voor het lerarentekort: recordaantal mensen overgestapt van privésector naar onderwijs

Het lerarentekort baart veel schooldirecties weer zorgen in de aanloop naar het nieuwe schooljaar. Dankzij "zij-instromers" wordt dat probleem wel mee aangepakt, en het zijn er steeds meer. Wie naar het onderwijs overstapt vanuit de privésector kan sinds vorig jaar september acht jaar anciënniteit meenemen als ze lesgeven in een knelpuntvak zoals Frans of wiskunde. Dat heeft geholpen om kandidaten over de streep te trekken, want een financiële drempel is weggenomen.