16 jaar na Katrina: duizenden mensen in Louisiana op de vlucht voor Ida

Net zoals 16 jaar geleden wordt gevreesd voor veel schade en overstromingen. Voor de kustgebieden van Louisiana geldt een bevel tot evacuatie. Ook heel wat vakantiegangers proberen weg te komen, en dat leidt tot lange files op de snelwegen.

In de Golf van Mexico is 91 procent van de olieproductie en 85 procent van de gasproductie inmiddels stilgelegd.

Volgens het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum zit Ida inmiddels in categorie 2 (van in totaal 5), met windsnelheden tot ruim 155 kilometer per uur. De verwachting is dat Ida boven het warme water van de Golf van Mexico uitgroeit tot een "extreem gevaarlijke" orkaan van categorie 4 die "levensbedreigende overstromingen" kan veroorzaken.

De orkaan raasde al over het westen van Cuba. De schade bleef daar beperkt tot omgewaaide bomen en stroomuitval.