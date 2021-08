Amerikanen bombarderen Afghaanse IS-tak als vergelding voor aanslag Kaboel

Het doelwit van de luchtaanval was "een planner" van Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (IS-K). "Volgens de eerste aanwijzingen hebben we het doelwit gedood", aldus Urban. "We hebben geen weet van burgerslachtoffers."

IS-K is verantwoordelijk voor de aanslag aan de luchthaven van Kaboel donderdag. Een zelfmoordterrorist blies zich op aan een toegangspoort en verscheidene schutters openden het vuur. Onder de dodelijke slachtoffers waren dertien Amerikaanse soldaten.

Intussen waarschuwt de Amerikaanse ambassade in Afghanistan inwoners van de Verenigde Staten opnieuw voor gevaar aan bepaalde toegangspoorten tot de luchthaven van Kaboel en vraagt om de omgeving te verlaten. Alle anderen moeten vanwege de gevaarlijke situatie wegblijven, luidt het.

Enkele uren voor de aanslag hadden de VS hun burgers al opgeroepen om het gebied rond bepaalde luchthavenpoorten te verlaten.