Belgische militairen teruggekeerd uit Kaboel na evacuatiemissie

Vannacht is op Melsbroek een vlucht geland met 64 Belgische militairen die zijn ingezet in de operatie NEO Red Kite. Meer dan een week lang hebben ze meer dan 1.400 mensen geëvacueerd uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel en hen in veiligheid gebracht in Islamabad, in buurland Pakistan. Bij hun aankomst in Melsbroek zijn ze verwelkomd door minister van Defensie Ludivine Dedonder en admiraal Michel Hofman, Chef Defensie.

Ludivine Dedonder, minister van Defensie, in een persbericht voor de landing: "De Belgische militairen en hun partners van Buitenlandse Zaken hebben in uiterst moeilijke omstandigheden buitengewoon werk geleverd en het mogelijk gemaakt meer dan 1.400 mensen te evacueren. Mensen van wie de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd en die voortaan nieuwe toekomstperspectieven hebben. Deze missie, de eerste in haar soort sinds bijna 25 jaar, werd op zeer professionele wijze uitgevoerd en ik ben zeer trots op het werk dat het personeel in een bijzonder moeilijke context heeft verricht. Vandaag ben ik hier om hen mijn dankbaarheid te betuigen. Ik wil ook dat ze zich bewust zijn van wat ze bereikt hebben."

Vrijdag heeft de regering, op initiatief van de minister van Defensie Dedonder, besloten een militair detachement in Islamabad te behouden dat "onmiddellijk beschikbaar is voor elke mogelijke gelegenheid", klinkt het. Het detachement bestaat uit meer dan 100 personeelsleden, waaronder grondtroepen, het nodige commando- en ondersteuningspersoneel, een medische capaciteit en twee C-130 vliegtuigen. De evolutie van de toestand zal permanent geanalyseerd worden.

Ludivine Dedonder, minister van Defensie: "Hoewel wij Kaboel hebben verlaten, blijven wij klaar om, indien aan de voorwaarden is voldaan, vanuit Islamabad tussenbeide te komen en bijstand te verlenen aan Belgische onderdanen en begunstigden."