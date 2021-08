Slachtoffers van overstromingen, ook die in België, herdacht tijdens plechtigheid in Duitse stad Aken

"Wat een vernieling in zo'n korte tijd", blikte voorzitter van de Duitse bisschoppencenferentie Georg Bätzin in zijn preek terug op het noodweer dat het westen van Duitsland en ook België en Nederland trof anderhalve maand geleden. In Aken, dichtbij de grens met België en Nederland, werd ook de waterellende in de buurlanden niet vergeten.

In Duitsland werden de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts zwaar getroffen. In het bij toeristen populaire Ahrdal en op andere plaatsen sleurden kolkende watermassa's volledige oeverpromenades mee en stortten huizen in. Nog altijd zijn enkele mensen vermist.