Frankrijk voert gesprekken met taliban over nieuwe evacuatie-operatie uit Afghanistan

Bij de gesprekken is ook Qatar betrokken, bevestigt Macron. In die Golfstaat hebben eerder al de taliban en de Verenigde Staten onderhandeld over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan.

"In het kader van de gesprekken die Qatar met de taliban heeft zit de mogelijkheid om een soort luchtbrug of een aantal vluchtroutes op te zetten", zegt Macron. Hoe de veiligheid van zo'n luchtbrug moet worden verzekerd, is nog niet duidelijk.

Sinds 17 augustus, twee dagen nadat de taliban Kaboel hadden ingenomen, heeft Frankrijk in totaal 2.834 mensen vanuit Kaboel naar Frankrijk kunnen evacueren. Volgens Macron gaat het om 142 Fransen, 17 andere Europeanen en meer dan 2.600 Afghanen.

Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn sinds 15 augustus al 117.000 mensen via de luchthaven van Kaboel uit Afghanistan weggeraakt.