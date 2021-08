Gevluchte journalist uit Afghanistan: "Amerikanen laten nieuwe generatie Afghanen in de steek"

Nu de taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan, wordt het voor journalisten moeilijk om hun werk te doen. Veel journalisten zijn het land ontvlucht. De jonge Shabeer Ahmadi was tot vorige week aan het werk bij de Afghaanse zender TOLOnews, maar is intussen geëvacueerd naar Spanje. "Godzijdank ben ik veilig, maar wat met wie achterblijft in Afghanistan?", zegt Ahmadi, die bitter is over het vertrek van de Westerse troepen.