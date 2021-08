Groen-voorzitter Almaci: "Schermen met haalbaarheid om slap klimaatbeleid te verdedigen gaat niet op"

Voor de Vlaamse regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) is Almaci erg scherp. "De afgelopen 17 jaar misten we in onze rijke en welvarende regio klimaatdoel na klimaatdoel. De regering-Jambon werkt zichzelf tegen." Almaci noemt enkele voorbeelden: "De besparingen op het openbaar vervoer, het debacle rond de zonnepanelen, de ondergrondse pijpleiding waarvoor bomen en huizen van Antwerpen tot Limburg moeten wijken."

Vooral de stelling dat het klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar moet zijn, ergert haar. "Zeggen wat allemaal niet kan, daarvoor doe ik niet aan politiek", aldus Almaci. "Ik hoor dan altijd dat het haalbaar moet blijven. Het ís haalbaar. Europa rekende voor dat de Vlaamse regering minstens 43% CO2-reductie kan realiseren met hetzelfde budget. Schermen met haalbaarheid om een slap Vlaams klimaatbeleid te verdedigen, gaat dus niet op."