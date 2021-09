Motorrijder in levensgevaar na ongeval in Wilrijk

Om 10.20 uur is er een zwaar verkeersongeval gebeurd op de Ringlaan in Wilrijk. Een moto botste er met een auto. De moto belandde in het struikgewas tussen bomen. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Een verkeersdeskundige kwam hiervoor ter plaatse.

De motorrijder ging na de aanrijding over de kop en is verschillende meters verder geslingerd. Hij is in levensgevaar overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Edegem. De inzittenden van de auto raakten niet gewond.



De Ringlaan was lange tijd in 1 richting afgesloten voor het verkeer. Rond 14 uur was de rijbaan opnieuw vrij.