Nieuw tarief om stroompieken te vermijden "stap in verkeerde richting" volgens Netwerk tegen Armoede

De Vlaamse energieregulator had beslist om vanaf 1 juli volgend jaar de bijdrage in de kosten van het elektriciteitsnet anders te berekenen. De Vreg hoopt met een capaciteitstarief ons gedrag zo te sturen dat we zelf pieken in ons elektriciteitsverbruik vermijden. Want die pieken belasten het net en kunnen tot grote kosten leiden.