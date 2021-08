Voor wie graag officieel het ja-woord wil geven met zicht op zee, in plaats van in het gemeentehuis, kan terecht in Oostende. Sinds juni hebben ze daar een nieuw huwelijksreglement en kan je er ook in het huwelijksbootje stappen op een aantal locaties buiten. Eén ervan zijn de Venetiaanse Gaanderijen, en daar zette vanmorgen voor het eerst een koppel de grote stap.