Uitslaande brand in kasteel Lindenbos in Aartselaar

Rond 5 uur is er brand ontstaan in een kasteel langs de Boomse Steenweg in Aartselaar. In kasteel Lindenbos woedde een zware, uitslaande brand. De brandweer kon de brand enkel langs de buitenzijde bestrijden. Verschillende brandweerposten kwamen ter plaatse.

Het gebouw is te instabiel om door de brandweer te kunnen betreden. Vanuit de ladderwagen heeft de brandweer nazicht gedaan op eventuele slachtoffers, maar er werd niemand aangetroffen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Kwaad opzet wordt volgens de politie niet uitgesloten.



De afgelopen jaren waren er al verschillende branden in dit kasteel. Kasteel Lindenbos is geclasseerd als bouwkundig erfgoed. De gevel van het gebouw werd al verstevigd na eerdere branden. Na 5 uur blussen kon de brandweer de interventie beëindigen. De Boomse Steenweg in de richting van Antwerpen bleef tot dan afgesloten voor het verkeer.