Zangeres Lorde voelt zich "hemels" na drie jaar zonder sociale media,  maar kan je je wel bevrijden van digitale stress?

"Sociale media, en bij uitbreiding digitale media, veroorzaken stress in je brein", legt Pérès. "Je krijgt continu prikkels door de notificaties (meldingen, red) die binnenkomen. Dat is een positieve stimulus voor je brein. Er komt dopamine vrij (een stof die belangrijk is voor het beloningscentrum in onze hersenen, red). En dat heeft een verslavend effect. Op de duur heb je er meer van nodig om plezier te beleven. Dat is een bron van stress, het voortdurend op zoek gaan naar die beloning en die prikkels."

Daarnaast veroorzaken sociale media op een nog andere manier stress. "Ons oerbrein, ons reptielenbrein zeg maar, is door die dopamine-impuls geprogrammeerd om altijd op zoek te gaan naar nieuwe stimuli. Maar bij nieuwe prikkels maak je ook adrenaline (stresshormoon, red) aan, waardoor we alert zijn op mogelijk gevaar. Bij digitale media worden we getriggerd door en blijven we op zoek naar bevestiging en nieuwe impulsen, ons brein wordt continu geprikkeld en ons alarmcentrum staat continu aan. Ook dat is een bron van stress."