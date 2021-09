Antwerps testdorp gaat laatste week in voor sluiting: "Na 200.000 neuzen is het nu veel minder druk"

Intussen neemt de vraag naar coronatests sterk af en is er dus minder nood aan het testdorp. "Deze zomer hebben we een grote vakantiedrukte gehad en was nog niet iedereen gevaccineerd. Zo namen we in juli nog gemiddeld 948 testen per dag af. In de laatste week van augustus is dat aantal gedaald naar ongeveer 250. De eerstelijnszone kan het dus weer overnemen en zo zijn we in ons doel geslaagd", vertelt van Doesburg.