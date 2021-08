Dertig doden bij aanval van Houthi's op militaire basis in Jemen

Oorlog sinds 2014

De oorlog in Jemen barstte in 2014 los toen de Houthi's de hoofdstad Sanaa innamen en de zittende regering van president Al Hadi verdreven. Een half jaar later greep buurland Saudi-Arabië in en lanceerde het een militair offensief dat werd toegejuicht door de Jemenitische regering.

Het machtigste land van de regio zag het oprukken van een sjiitische gewapende groepering in Jemen niet zitten. Voor de Saudi's zijn de Houthi's een lange arm van Iran, de grootste rivaal van Saudi-Arabië.

Voor de militaire operatie in Jemen riep Saudi-Arabië in 2015 een internationale coalitie bijeen, met de Verenigde Arabische Emiraten als belangrijkste bondgenoot. Ook de Verenigde Staten en Groot-Brittannië steunen Riyad.