Doorzoekingen bij partij van Peruaans president Castillo

De doorzoekingen gebeurden op zeven plaatsen, waarvan drie in de hoofdstad Lima en vier in Huancayo, een stad in de Andes. In die laatste plaats werd onder meer het huis van de omstreden partijleider Vladimir Cerrón doorzocht, die in 2019 nog werd veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel wegens corruptie toen hij gouverneur was van de regio Junín.

Het parket voert een onderzoek naar witwassen tegen Perú Libre. In de zaak wordt ook de naam genoemd van de kersverse premier Guido Bellido, die vrijdag nog het vertrouwen kreeg van het parlement.