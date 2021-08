Duitsland 1 maand voor verkiezingen van de eeuw: wie wint spannende strijd om stoel Angela Merkel?

Maar al binnen de eerste weken kwam Baerbock al in opspraak. De kandidate had bepaalde neveninkomsten die ze buiten haar parlementaire wedde kreeg, niet gemeld, terwijl dat verplicht is. Zeker de Groenen maken daar een kernthema van. Al volgde snel een rechtzetting: pijnlijk voor de groene lijsttrekker en een eerste kras. Daarna volgde nog een opgesmukt cv op de website - doodzonde in een 'titelgek land' als Duitsland - en een boek vol met geplagieerde passages zonder bronvermelding. Baerbock zat in de hoek waar de klappen vallen en raakte er niet meer uit. Ook intern groeide de kritiek.

Om de campagne op de rails te krijgen, werd meer ingezet op de partij als geheel, maar ook dat loopt niet vlot: met een paar radicale voorstellen zoals een ministerie van klimaat dat vetorecht heeft over alle parlementaire beslissingen - doodzonde in een land met historische ondemocratische trauma's - en een premie voor bakfietsen, werd het niet beter. En dan moest het campagnelied nog volgen: een oud aangepast Duits volksliedje, waar allerlei mensen zingen (of toch iets wat er op lijkt) over het klimaat in een niet al te nauw opgevat rijmschema. Een oorwurm, te beluisteren op eigen risico.

Gevolg: de groenen zakten weg in de peilingen en Baerbocks persoonlijke cijfers zijn nog slechter.