Het Nina Derwael-effect: gymclub uit Keerbergen neemt extra gymzaal in gebruik

Dat turnen 'hot' is, daar moet Ilse De Smedt, voorzitter van gymclub De Gympies niet meer van overtuigd worden: "Met onze 1.300 leden zijn we de grootste sportclub van onze gemeente. Al een aantal jaren moeten we met wachtlijsten werken, het jongste jaar moesten we zelf 150 kinderen ontgoochelen. Nu hebben we samen met de gemeente een extra gymzaal ingericht omdat we al onze lessen niet meer in de bestaande zaal konden geven. De bestaande zaal was volledig volzet van 's morgens vroeg tot 's avonds laat." De huidige gymzaal heeft een oppervlakte van 750 vierkante meter. Daar komt nu een zaal van 530 vierkante meter bij.

Bij de opening was ook oude bekende Lisa Vaelen aanwezig. Lisa schitterde vorige maand nog in het Belgische damesteam tijdens de Olympische spelen van Tokio en begon haar turncarrière bij de Gympies in Keerbergen. "Haar aanwezigheid deed ons echt plezier", zegt Ilse De Smedt. "Ze was tot twee jaar geleden hier dagelijks aan het werk, dus de kinderen kennen haar goed. Het was een heel fijn weerzien."