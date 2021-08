Het verhaal achter het huppelende meisje: “Ik was zo blij dat ik in België was, wil nooit meer terug naar Afghanistan”

Het gezin woont al zeven jaar in België. Het was voor het eerst dat ze teruggingen naar Afghanistan. Ze hadden hun vakantie wat later gepland, omdat ze eerst hun vaccinatie in orde wilden hebben.

"We zijn vertrokken op 29 juli. De eerste week ging het goed en waren er geen problemen", zegt Sayed Mujeeb. Maar hij hoorde wel dat de taliban aan het oprukken waren in Afghanistan. "Ik wist dat als ze binnen zouden vallen in Kaboel, dat we niet meer zouden kunnen terugkeren. Dus ik liet de vliegtuigtickets omboeken, zodat we al op 18 augustus naar België zouden kunnen terugvliegen. We hadden nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. De luchthavens gingen al dicht vanaf 13 of 14 augustus."

Sayed Mujeeb ging verschillende keren met zijn familie naar de luchthaven in Kaboel om proberen binnen te geraken. "Daar stonden meer dan dertig-, veertigduizend mensen. Normaal gezien moesten ze ons doorlaten, want we hebben een Belgisch paspoort, maar we raakten niet binnen. Het was heel gevaarlijk. Ze hebben mij verschillende keren hun wapens laten zien." Ook de kinderen werden bedreigd. Oudste dochter Nilab vertelt dat ze veel geweend heeft.