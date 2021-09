Heusden-Zolder pakt de toekomst van 8 kerken samen aan

"Voor de historische kerk van Zolder - die vrij recent volledig gerestaureerd is - wordt gedacht aan cultuur zoals concerten en tentoonstellingen, terwijl die van Lindeman - gelegen in een wijk van oud-mijnwerkers en migranten - eerder kan gelinkt worden aan het mijnverleden, het dorpsleven en jongerenwerking", geeft schepen van kerkfabrieken Isabelle Thielemans (CD&V) als voorbeelden. Meest ingrijpend zal het wellicht voor de grootste kerk, die van Heusden-Centrum, worden. Het staat zo goed als vast dat de grote vleugel uit 1957 zal ontwijd worden en dat de oorspronkelijke kerk in ere zal hersteld worden. De grote vleugel zal dan ofwel gesloopt worden en plaatsruimen voor groen, ofwel een nieuwe bestemming krijgen als sportzaal of voor de lokale verenigingen. Wel vindt schepen Thielemans dat zoals in het verleden de kerkgebouwen zowel visueel als in het dagelijkse leven hun centrale rol in het dorp moeten blijven vervullen.