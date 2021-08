Legendarische reggaemuzikant Lee "Scratch" Perry (85) is overleden

Lee "Scratch" Perry was een pionier in rootsreggae - een subgenre waarin het gaat over het leven in arme wijken en over het rastafarigeloof - en in dub, een genre ontstaan uit reggae en ska. Hij introduceerde vernieuwende studiotechnieken en stond mee aan de wieg van de dub, waarbij bestaande nummers hergebruikt worden met andere ritmes of klanktechnieken.

Hij had ook zijn eigen Black Ark-studio, waar hij volop experimenteerde. Hij produceerde klassiekers van onder meer Bob Marley, Max Romeo, The Congos en The Heptones. Perry zong ook met zijn eigen groep The Upsetters.

De muzikant stond bekend voor zijn excentrieke kleding en opvallende uitspraken. Stones-gitarist Keith Richards omschreef hem ooit als "de Salvador Dalí van de muziek".