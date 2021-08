Meer dan 500 vluchtelingen en migranten in één dag aangekomen op Italiaanse eiland Lampedusa

Op het Italiaanse eiland Lampedusa in de Middellandse Zee zijn gisteren 539 vluchtelingen en migranten aangekomen. Zo'n 400 mensen zaten opeengepakt in een houten vissersbootje. Het is al geruime tijd geleden dat er nog zoveel migranten ineens zijn aangekomen. In het opvangcentrum op het eiland zitten nu 1.200 mensen, terwijl daar normaal gezien plaats is voor 250 mensen.