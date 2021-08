Meettoestel van de UHasselt is onderweg naar het ruimtestation ISS

De magnetometer van OSCAR-QUBE is de eerste kwantummagnetometer, gebouwd door studenten die in de ruimte metingen zal uitvoeren. Het hart van de sensor is een synthetische diamant waarin kleine atomaire imperfecties zijn verwerkt. “De diamant heeft kwantummechanische eigenschappen waardoor deze ultragevoelige metingen kan uitvoeren”, zegt prof. dr. Milos Nesladek, van de UHasselt en imec. Zijn groep ontwikkelde in 2015 een techniek om het signaal dat de diamant opvangt uit te lezen, dat kan zowel optisch als elektrisch met ingewikkelde procédés.

"We hebben veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van onze magnetometer door de jaren heen. In 2014 ontwikkelde ons team een toestel om het Noorderlicht in Zweden te kunnen bestuderen. In 2018 vloog één van de prototypes van onze huidige magnetometer al met een stratosferische ballon tot aan de rand van de ruimte. Nu trekken we ook echt de ruimte in om onze metingen uit te voeren. Een droom die werkelijkheid wordt”, zegt doctoraatsstudent Remy Vandebosch van OSCAR-QUBE.



