Moeder redt zoontje na poema-aanval in de tuin, waarom komen poema's zo dicht bij de mens?

Het jongetje uit Calabasa, nabij Los Angeles, was donderdag bij hem thuis in de tuin aan het spelen toen hij werd aangevallen door een poema. Het dier sleepte het kind een 40-tal meter mee. De moeder was binnen in huis toen ze lawaai hoorde. "Ze rende naar buiten en begon de poema te schoppen en te slaan met haar blote handen tot het dier losliet", vertelt Patrick Foy, woordvoerder van het Californische overheidsdepartement Fish and Wildlife. "Zij is de heldin van dit verhaal."

De ouders brachten het kind naar het ziekenhuis, waar ze de autoriteiten waarschuwden. Een medewerker van Fish and Wildlife ging naar het huis en ontdekte een poema die zich op het domein onder struiken verborgen had. "Hij hield zijn oren plat en siste naar de opzichter", zegt Foy. "Door dat gedrag en door de nabijheid tot de plaats van de aanval, was dit volgens de opzichter waarschijnlijk de poema die het kind aangevallen had. Om de publieke veiligheid te beschermen, is het dier ter plaatse doodgeschoten." DNA-onderzoek bevestigde nadien dat het inderdaad om de poema ging die het kind aangevallen heeft.

Het jongetje liep zware verwondingen op aan zijn hoofd en borstkas, maar zijn toestand is stabiel.