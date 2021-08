Amerikaanse waarschuwing voor nieuwe aanslag in Kaboel, VS-president Joe Biden krijgt meer en meer kritiek

"Er is zenuwachtigheid bij de Democraten: waarom was dit niet beter voorbereid? Maar Biden kon niet anders dan dit nu te organiseren", zegt Soenens. "De waarheid is dat dit niet voorzien had kunnen worden. Niemand heeft ooit geprobeerd om burgers het land uit te krijgen voor ze troepen terugtrokken, niemand had verwacht dat de taliban zo snel de macht zouden grijpen. Inlichtingendiensten wereldwijd gingen uit van 6 maanden tot 2 jaar. "

Kan dit afstralen op de rest van Bidens termijn? "De Democraten hopen dat het geheugen weer kort is, dat als de evacuaties afgelopen zijn, dat er dan weer andere dingen aan de orde van de dag zijn", zegt Soenens. "Want dat was ook de basis waarom hij de VS teruggetrokken heeft: er zijn in eigen land genoeg andere katten te geselen. Hij heeft wel snel een opsteker nodig, maar dan zal dit snel vergeten zijn."