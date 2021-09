Waterskiliefhebbers kregen vandaag spektakel op het Albertkanaal in Beringen

Vandaag was Dick Verboven de copiloot. "De copiloot is de communicatieschakel tussen de piloot en de skiër. Wij zijn de spiegel van de piloot en geven alles via intercom door. De skiër krijgt instructies via tekens. Men zegt vaak dat de copiloot de belangrijkste taak heeft maar het is een echte teamsport. Een goede piloot zorgt er dan weer voor dat skiër goed water krijgt, dat wil zeggen zo vlak mogelijk. We moeten ervoor zorgen dat het water zo plat mogelijk is voor de skiër. Het is best wel technisch voor de piloot. De snelheden in de F1 zijn spectaculair, soms tot 180km per uur".

