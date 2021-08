Fietsers en voetgangers bezetten kruispunten voor meer verkeersveiligheid: "Politiek moet keuzes durven te maken"

Op 14 kruispunten in Vlaanderen en Brussel is actiegevoerd voor meer verkeersveiligheid. Verenigingen zoals de Fietsersbond, de Voetgangersbeweging en Ouders van Verongelukte Kinderen dringen aan op meer conflictvrije kruispunten: kruispunten waar fietsers en voetgangers nooit samen met het autoverkeer groen licht kunnen hebben. Aanleiding is onder meer het dodelijk verkeersongeval in Antwerpen vorige week waarbij twee kinderen het leven lieten.