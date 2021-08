Afghaanse Belg Roman Babakhel: “Mijn kinderen zijn hier geboren, ik voel mij puur Belg”

Angst en ongeloof, dat is wat Roman Babakhel voelt als hij de beelden terugziet van zijn vlucht, een week geleden, uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel. In "De afspraak" deed hij vanavond uit de doeken wat hij allemaal heeft moeten doen om met zijn gezin op de luchthaven van Kaboel te geraken om vandaar gerepatrieerd te worden. Hij reageerde ook op de kritiek aan het adres van gerepatrieerde Afghaanse Belgen dat ze eigenlijk niks te zoeken hadden in Afghanistan. Bekijk hierboven het volledige gesprek.