Opnieuw onrustig rond luchthaven Kaboel, "verschillende raketaanvallen onderschept"

Vanochtend vroeg zijn verschillende raketaanvallen gepleegd op de luchthaven van Kaboel - of de omgeving ervan. Volgens het Amerikaanse leger waren het er minstens vijf, maar ze zouden niet op de luchthaven terechtgekomen zijn, omdat ze onderschept konden worden door een raketafweersysteem.

Getuigen hoorden echter drie explosies in de buurt van de luchthaven. Er zou nadien ook geschoten zijn. Wie de raketten heeft afgevuurd en vanwaar de geweerschoten kwamen, is nog niet duidelijk, maar iedereen kijkt in de richting van IS-K, de lokale tak van IS die verantwoordelijk was voor de aanslag op de luchthaven vorige week, waarbij bijna 200 mensen om het leven kwamen.