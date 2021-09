Antwerpse politie onderschept auto met kinderen in kofferbak en bestuurder onder invloed

Tijdens een grote controle van de regio Antwerpen Zuid controleerde een wijkteam van de Antwerpse politie een auto onder het viaduct van de A12 in Wilrijk. De wagen was gevuld met een lading die niet vastgemaakt was en uit de kofferbak stak. Bovendien zaten nog 2 kinderen in de volgeladen koffer. De achterklep stond open tijdens het rijden omdat de kofferbak helemaal volgeladen was.