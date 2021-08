Belg gewond geraakt bij aanslag van vorige week in Kaboel, nog 125 Belgen willen weg uit Afghanistan

Bij de aanslag bij de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel is vorige week ook een Belg gewond geraakt. Dat zegt Buitenlandse Zaken. De gewonde wordt behandeld in een ziekenhuis in Kaboel. Voor Belgen die nog in Afghanistan zijn wordt het intussen steeds moeilijker om het land te verlaten. Sommigen proberen nu om over land buurland Pakistan te bereiken, maar zitten vast bij de grens.