Waarom geen CO2-meters in de klas? En wordt het een veilig schooljaar? Vijf vragen aan minister van Onderwijs Weyts

"We bevelen de scholen wel aan om met CO2-meters aan de slag te gaan en we hebben daarvoor ook middelen ter beschikking gesteld. Maar voor alle duidelijkheid: zo'n CO2-meter meldt het probleem, maar lost het niet op. Bovendien houdt een algemene verplichting geen rekening met verschillen tussen klaslokalen. Daarom denken we dat we het slimmer aanpakken als we werken met preventie-adviseurs die zich moeten vergewissen van de veiligheid van elk klaslokaal. Die kan ook maatregelen treffen en oplossing bieden. Bovendien: als je een verplichting oplegt, moet je gaan controleren. Je spreekt over honderdduizenden klaslokalen in Vlaanderen: hoe gaan we dat doen?"