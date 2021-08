Beter om weer vooraan op de bus in te stappen? "Belangrijk om sociale controle te houden"

"Zeker in het stadsvervoer zie je geregeld mensen die hun mondmasker onder hun kin of onder hun neus dragen. Dan heeft het natuurlijk geen zin, en dat is jammer voor iedereen die zich wel aan de regels houdt", vindt Stijn Stynen. Dat mensen op bus of tram het niet zo nauw nemen met de regels wijt hij aan laksheid en een te kleine pakkans.

Stynen vraagt zich af of het draagvlak niet kan worden vergroot door de mondmaskerplicht alleen behouden in de voertuigen zelf of in volledig afgesloten stations. "Heeft het zin om die verplichting aan te houden op perrons of aan haltes in openlucht?", denkt hij luidop.