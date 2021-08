Blankenbergse school blokkeert sociale media en spelletjes op iPads na misbruik

De Sint-Jozef Sint-Pieterschool in Blankenberge laat de apps van spelletjes en sociale media, zoals TikTok, Whatsapp en Instagram blokkeren. "Sinds 2012 gebruiken alle leerkrachten en de 700 leerlingen een iPad. Gaandeweg hebben we gemerkt dat het niet meer zo eenvoudig is om de les te volgen, omdat er via de digitale media te veel prikkels binnenkomen", legt directeur Rudi Boydens uit.

De server is op die manier ingesteld dat het tijdens de lesuren - van 8 uur 's ochtends tot 17.10 uur 's avonds - bepaalde apps automatisch blokkeert. "Ook de smartphones vliegen tijdens de les in hun kluisje, zo kunnen leerlingen zonder iets van afleiding de les kunnen volgen." Ook corona zou een rol gespeeld kunnen hebben. "Thuis gelden er bij sommige kinderen geen beperkingen en dan is het moeilijk om op school wél weer gefocust te zijn."

De beperkingen gelden voorlopig enkel voor het eerste en het tweede middelbaar, want vooral de jongste leerlingen hebben het moeilijk om aan de verleiding te weerstaan. "Deze strategie willen we daarna langzaam uitbouwen naar de oudere leerlingen."